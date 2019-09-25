Абэ призвал реформировать СБ ООН
Свое предложение японский премьер озвучил в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН, его процитировало РИА «Новости».
«Для ООН, которая существует уже три четверти века, необходима реформа структуры Совета безопасности», — заметил Абэ.
Он подчеркнул, что Япония старается воплощать идеи и цели международной организации. Свои усилия страна надеется приложить и как непостоянный член СБ ООН «при поддержке многих стран».
«Прошу вас поддержать нас» — обратился к присутствующим японский премьер-министр.
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Япония, добавил он, вносит существенный вклад в борьбу с преступностью, занимается вопросами образования и повышения социальной роли женщин. Страна в том числе окажет помощь в получении качественного образования детям и молодежи из Азии и Африки. В течение трех лет она коснется девяти миллионов человек.
Токио также намерен войти в состав СБ на постоянной основе. Для этого японская сторона добивается расширения состава постоянных членов Совета безопасности.