Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил вернуться к обсуждению вопроса принадлежности Южных Курил и заключить мирный договор для развития двусторонних отношений.

Абэ отметил, что подписание договора позволит «расцвети безграничным возможностям» в отношениях Японии и России. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Давай заключим мирный договор и откроем тем самым дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран», — сказал премьер-министр Японии на панельной сессии Восточного экономического форума.

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По его словам, больше нельзя заставлять ждать людей, «которые хотят и будут жить в будущем».

«Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели», — добавил японский премьер.

Япония претендует на южные Курильские острова. Речь идет о Кунашире, Шикотане, Хабомаи и Итурупе. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Советский Союз и Япония в 1956 году подписали Совместную декларацию. Согласно документу, СССР согласился рассмотреть возможность передачи японцами Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако речи о двух других островах в декларации не было. Последующие переговоры не дали никаких результатов. По окончании Второй мировой войны мирный договор так и не был подписан.

Россия считает, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Также Москва полагает, что теперь российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудили возможность заключения мирного договора 14 ноября 2018 года в Сингапуре. По итогам встречи Абэ заявил, что стороны решили ускорить переговорный процесс.