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    23 августа 2020, 20:19

    Абэ побил рекорд по времени непрерывного пребывания на посту премьера Японии

    Александра Каширина

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с наступлением понедельника станет первым японским политиком за всю историю страны, который непрерывно возглавлял правительство на протяжении почти восьми лет.
    Абэ побил рекорд по времени непрерывного пребывания на посту премьера Японии

    Абэ непрерывно возглавляет Кабинет министров уже 2799 дней с момента начала его премьерского срока в декабре 2012 года.

    В ноябре прошлого года действующий глава японского правительства уже занял первое место по длительности пребывания на посту премьер-министра Японии за всю историю страны. В 2018 году его вновь избрали председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) на третий срок. Он по законам должен стать последним.

    Синдзо Абэ подал в отставку в 2007 году из-за проблем с кишечником. Первый срок на посту премьер-министр провел всего год. Второй раз Абэ стал премьером в декабре 2012 года.

    Ранее сообщалось, что Абэ отправился в больницу для прохождения дополнительного медицинского обследования. Государственный деятель Акира Амари объяснил это тем, что политику необходим отдых, однако в СМИ еще в июле появились слухи о том, что у японского премьер-министра серьезные проблемы со здоровьем.

    Новости SMI.FM