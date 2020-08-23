Абэ побил рекорд по времени непрерывного пребывания на посту премьера Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с наступлением понедельника станет первым японским политиком за всю историю страны, который непрерывно возглавлял правительство на протяжении почти восьми лет.

Абэ непрерывно возглавляет Кабинет министров уже 2799 дней с момента начала его премьерского срока в декабре 2012 года.

В ноябре прошлого года действующий глава японского правительства уже занял первое место по длительности пребывания на посту премьер-министра Японии за всю историю страны. В 2018 году его вновь избрали председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) на третий срок. Он по законам должен стать последним.

Синдзо Абэ подал в отставку в 2007 году из-за проблем с кишечником. Первый срок на посту премьер-министр провел всего год. Второй раз Абэ стал премьером в декабре 2012 года.

Ранее сообщалось, что Абэ отправился в больницу для прохождения дополнительного медицинского обследования. Государственный деятель Акира Амари объяснил это тем, что политику необходим отдых, однако в СМИ еще в июле появились слухи о том, что у японского премьер-министра серьезные проблемы со здоровьем.