Абэ отказался приезжать на парад Победы в случае переноса на 3 сентября
Японский премьер отказался ехать на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, если оно состоится 3 сентября, пишет газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники в правительстве страны. Для России эта дата будет означать окончание Второй мировой войны, а для Японии — поражение. Японская сторона 2 сентября 1945-го подписала акт о безоговорочной капитуляции.
Участие Абэ будет означать признание перехода Курильских островов в состав СССР. Как отмечает издание, Японский премьер уже оповестил российских коллег о своем решении по дипломатическим каналам.
Парад и праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы должны были традиционно пройти 9 мая. Власти страны пригласили на торжество лидеров и высокопоставленных лиц многих стран. Но президент России Владимир Путин объявил о переносе из-за пандемии коронавируса. Пока новую дату проведения не назначили, но лидер страны отмечал, что мероприятия пройдут в 2020 году.