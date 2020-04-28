Абэ отказался приезжать на парад Победы в случае переноса на 3 сентября

В этом году парад Победы перенесли из-за пандемии коронавируса. Если новой датой назначат 3 сентября, то премьер-министр Японии Синдзо Абэ не поедет в Москву на торжество. Причиной такого решения стала победа над Японией перед этой датой.

Японский премьер отказался ехать на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, если оно состоится 3 сентября, пишет газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники в правительстве страны. Для России эта дата будет означать окончание Второй мировой войны, а для Японии — поражение. Японская сторона 2 сентября 1945-го подписала акт о безоговорочной капитуляции.

Участие Абэ будет означать признание перехода Курильских островов в состав СССР. Как отмечает издание, Японский премьер уже оповестил российских коллег о своем решении по дипломатическим каналам.

Парад и праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы должны были традиционно пройти 9 мая. Власти страны пригласили на торжество лидеров и высокопоставленных лиц многих стран. Но президент России Владимир Путин объявил о переносе из-за пандемии коронавируса. Пока новую дату проведения не назначили, но лидер страны отмечал, что мероприятия пройдут в 2020 году.