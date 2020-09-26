Абэ объяснил отсрочку заключения мирного договора с Россией

Проблемы в отношениях между Россией и США привело к отсрочке заключения мирного договора с Японией. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ.

«Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, содержание которых было бы направлено уже на заключение», — рассказал Абэ в интервью газете «Никкэй».

По его словам, одним из факторов усиления вражды между Россией и Америкой стал Крым, который вернулся в состав страны в 2014 году. Абэ добавил, что лучшим моментом для заключения мирного договора могла быть встреча Владимира Путина и премьера Японии в ноябре 2018 года. Тогда стороны были «наиболее близки» к подписанию документов. Кроме того, президент России еще в 2016 году был готов заключить мирное соглашение.

Синдзо Абэ ушел с поста премьер-министра Японии 16 сентября текущего года. Он назвал причиной ухода ухудшение состояния здоровья. Абэ добавил, что готов оказать помощь и поддержку своему преемнику Есихидэ Суге в вопросах, касающихся заключения мирного договора с Россией. По словам бывшего министра, территориальные споры всегда создают много сложностей.