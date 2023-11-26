Мир 26 ноября 2023, 22:01 ВСУ забили тревогу из-за возможного расширения конфликта за пределы востока и юга Украины ABC News: ВСУ испугались выхода конфликта за пределы востока и юга страны РИА «Новости»

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Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что армейское командование опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны. По его словам, офицеров напугали новости об увеличении Россией производства оружия и развитие военных технологий. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Наев рассказал, что представители украинского генералитета напуганы одной только возможностью, что противостояние может перекинуться и на другие регионы страны.

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«Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска», — заявил генерал.

Украинская армия полгода бросала в бой бригады, подготовленные в странах Североатлантического альянса и вооруженные западной боевой техникой, но безрезультатно. Кроме того, на Украине отметили дефицит солдат на передовой.

Ранее депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку. Она написала в социальных сетях, что он так и не представил план боевых действий на следующий год. До этого и западные аналитики сообщали о вероятном конфликте между Владимиром Зеленским и его главнокомандующим.