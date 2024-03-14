Мир 14 марта 2024, 11:21 «А железа хватит?» Захарова — о занавесе между Россией и Литвой Захарова: хватит ли у Латвии железа на занавес от России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что между Прибалтикой и Россией появится железный занавес. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отнеслась к такому заявлению. Свои мысли по этому поводу она выразила в Telegram-канале.

«Железа хватит? Или у России будут покупать?» — написала она.

Реклама

Премьер Латвии ранее признала, что страна не может отказаться от российских энергоресурсов. При этом с 8 марта прибалтийская страна ввела запрет на ввоз из России и Белоруссии зерновых, растительного масла, фруктов и овощей.

Власти Латвии до 4 марта 2025 года продлили ограничения на въезд россиян. Это касается тех, кто пересекает внешнюю границу Евросоюза в качестве туриста.

Кроме того, с 15 февраля Латвия имеет право конфисковать автомобили, зарегистрированные в России, а также заставить их владельцев выплатить крупный штраф.