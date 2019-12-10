«А пустите?». Захарова ответила на приглашение посетить Украину

«Походите ножками»: Зеленский предложил российским СМИ приехать на Украину Подробнее

Свое заявление Захарова сделала на личной странице в Facebook.

«Вопрос к Зеленскому: а пустите? Раскрою тайну, но российских журналистов не пускают на территорию Украины. Разворачивают на границе, задерживают и депортируют, не выпускают из самолета. Не пустили даже тех, кто прилетел не „ножками и ручками“ походить по Киеву, а на проходившую там конференцию ОБСЕ. Как, припомню, Евгений Примаков, которому даже не дали покинуть борт», — уточнила дипломат.

По ее словам, российские журналисты хотят приехать на Украину, однако государственная служба безопасности (СБУ) их не пропускает.

«Если, господин Зеленский, Вы серьезно, сделайте что-то „не в теории, а на практике и в конкретные сроки“, как Вы любите, реализуйте свое приглашение российским журналистам. Можно, кстати, и интервью им дать», — заметила Захарова.

Ранее во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» Владимир Зеленский пригласил российских журналистов посетить страну, чтобы увидеть ее состояние своими глазами.