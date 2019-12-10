  • «А пустите?». Захарова ответила на приглашение посетить Украину

    10 декабря 2019, 17:05

    Ольга Ситникова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в страну. Она отметила, что для российской прессы граница с Незалежной закрыта. Об этом сообщила газета «Взгляд».

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    Свое заявление Захарова сделала на личной странице в Facebook.

    «Вопрос к Зеленскому: а пустите? Раскрою тайну, но российских журналистов не пускают на территорию Украины. Разворачивают на границе, задерживают и депортируют, не выпускают из самолета. Не пустили даже тех, кто прилетел не „ножками и ручками“ походить по Киеву, а на проходившую там конференцию ОБСЕ. Как, припомню, Евгений Примаков, которому даже не дали покинуть борт», — уточнила дипломат.

    По ее словам, российские журналисты хотят приехать на Украину, однако государственная служба безопасности (СБУ) их не пропускает.

    «Если, господин Зеленский, Вы серьезно, сделайте что-то „не в теории, а на практике и в конкретные сроки“, как Вы любите, реализуйте свое приглашение российским журналистам. Можно, кстати, и интервью им дать», — заметила Захарова.

    Ранее во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» Владимир Зеленский пригласил российских журналистов посетить страну, чтобы увидеть ее состояние своими глазами.