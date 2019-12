А-На перевыпустила клип Take on Me в разрешении 4K

Норвежская группа A-Ha перевыпустила клип на свою самую популярную песню — сингл Take on Me 1983 года. Теперь клип можно посмотреть в разрешении 4К. За время публикации ролик набрал почти миллиард просмотров.

Релиз сингла Take on Me состоялся в Европе. Это произошло в 1983 году. Странно, но с первым выходом песня не снискала особенной популярности, хотя были и в меру ритмичной, и сюжетной. «Следуй за мной» — так переводится название композиции — смогла подняться только на третье место местного, норвежского хит-парада да там и осталась. Второе рождение композиция получила в 1984-85 годах, при переиздании. Внезапно Take on Me стала хитом и взлетела на первую строчку в американском чарте Billboard Hot 100. В итоге песня возглавляла рейтинг 27 недель подряд. Так, композиция стала лучшей в 36 странах мира. Сингл был продан в девяти миллионах копий. Видеоклип на песню снял Стив Бэррон. В работе была использована новаторская для того времени техника ротоскопирования — объединения кадров видеосъемки и мультипликации. В клипе рассказана трогательная история любви Бантии Бейли и Мортена Харкета, их испытания и победа. Ролик в 4К был выложен в 2010 году. За десятилетие он набрал почти миллиард просмотров, а песня приобрела свою новую жизнь.