90 пожилых швейцарцев умерли после вакцинации от COVID-19

С начала года в Швейцарии зарегистрировали 90 смертей после вакцинации препаратами от коронавируса компаний Pfizer и Moderna. Средний возраст умерших составлял 83,6 года, большинство из них имели серьезные заболевания, сообщил регулятор Swissmedic, осуществляющий надзор за оборотом лекарств.

Люди скончались в разное время с момента получения прививки. Свидетельств того, что смерть наступила из-за вакцины, нет. В нескольких случаях результаты вскрытия пока не получены.

Пожилые люди страдали от инфекций, заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Всего с января в Swissmedic поступило 2,7 тысячи сообщений о возможных побочных эффектах вакцин. В каждом третьем случае речь шла о серьезном ухудшении самочувствия. Половина побочных эффектов была вызвана прививкой компаний Pfizer и BioNTech, другая половина — вакциной от Moderna.

Всего в Швейцарии хотя бы один компонент вакцины получил каждый третий житель (три миллиона человек из 8,5 миллиона).