Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 90 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за отметку в 90 миллионов. Жертвами COVID-19 стали свыше 1,9 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ из других открытых источников.

По последней информации, коронавирусом в мире заразились 90 045 410 человек.

В тройке лидеров по числу заражений находятся США (22 293 281), Индия (10 450 284) и Бразилия (8 075 998). Россия нахоодится на четвертой строчке. В стране, по данным университета Хопкинса, с начала пандемии было выявлено 3 366 715 пациентов с COVID-19.

Китай, США и Израиль вошли в топ-3 стран по числу граждан, сделавших прививку от коронавируса. Уточняется, что в статистике учитывается число введенных доз вакцины, а не число людей, прошедших вакцинацию. Учет ведется таким образом, поскольку для вакцинации обычно нужно две прививки.

Россия оказалась на шестом месте списка. При этом уточняется, что данные не обновлялись со 2 января.

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что прививку от коронавируса «Спутник V» получили больше 1,5 миллиона человек.