80-летняя Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей

Представительница Демократической партии США Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей американского Конгресса. Пелоси впервые возглавила нижнюю палату парламента в 2007 году.

У демократов большинство в Палате представителей. За Пелоси проголосовали 216 конгрессменов. Ее соперник, кандидат от Республиканской партии 55-летний Кевин Маккарти набрал 209 голосов.

Нэнси Пелоси 80 лет. Она впервые избралась в Конгресс в 1987 году. С 2003 года политик является лидером демократов в Палате представителей. В 2007 году Пелоси стала первой женщиной во главе палаты, проработав на этом посту до 2011 года. В 2019 году ее снова избрали спикером. Перед нынешним голосованием конгрессмен заявляла, что идет на должность в последний раз.

Пелоси помогала продвигать в США реформу здравоохранения Барака Обамы. Также спикер выступает за более тщательную проверку покупателей огнестрельного оружия, за что ее критикуют американцы, отстаивающие право на свободное ношение стволов.