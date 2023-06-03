Мир 03 июня 2023, 00:17 Жертвами столкновения поездов в Индии стали 80 человек Число погибших в Индии в результате столкновения поездов увеличилось до 80 РИА «Новости»

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Число жертв в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Индии увеличилось до 80. Об этом сообщило РИА «Новости» в своем Telegram-канале со ссылкой на агентство France-Presse.

В сообщении сказано о 850 пострадавших при ЧП. Авария случилась в штате Одиша рядом со станцией «Баханага» в районе индийского города Баласор. Пассажирский состав двигался из Калькутты в Ченнай. Восемь вагонов с людьми сошли с рельсов на соседний путь в ходе столкновения, после чего в них врезался другой состав с пассажирами.

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Ранее очевидцы показали кадры с места происшествия. На видео заметны четыре вагона, которые сошли на соседние рельсы. В эпицентр события оперативно прибыли спасатели.

На кадрах испуганные люди кричат и паникуют. Мужчина на переднем плане характерно размахивает руками, будто успокаивая тревожных пассажиров. Часть людей стоят сверху на упавшем вагоне и смотрят вниз.