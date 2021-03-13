8 человек погибли при взрыве автомобиля в Афганистане

В Афганистане в городе Герат в субботу, 13 марта, взорвался заминированный автомобиль. Пока известно о восьми погибших, двое из них — дети. Об этом сообщил сайт Pajhwok Afghan News.

Еще около 50 человек получили ранения. По словам пресс-секретаря Управления общественного здравоохранения Герата Мохаммада Рафика Ширзая, ранения также получили три несовершеннолетних.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь. Шесть человек пока находятся в критическом состоянии. Помимо людей, пострадали и ближайшие здания. Предварительно, взрывной волной зацепило 20 домов. Количество жертв и раненных еще уточняется. На месте работают спецслужбы и медики.

Глава ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников ранее рассказал, что в России за последние 10 лет предотвратили порядка 200 терактов — силовикам удалось спасти тысячи жизней. Число подобных преступлений в стране снизилось в 260 раз. В 2010 году их было 779, а в 2020-м — всего три.