Сторонницу деструктивной секты приговорили в Турции к 7800 годам тюрьмы

Судебный процесс продолжается в Стамбуле над сторонниками основателя деструктивной секты Аднана Октара. Всего на скамье подсудимых 78 человек, обвиняемых в сексуальной эксплуатации детей, оказании помощи террористам и военном шпионаже.

Сегодня стало известно, что Верховный суд Турции приговорил одну из помощниц Октара журналистку Синем Тезьяпар к 7800 годам тюрьмы. Об этом написал на своей странице в Facebook израильский публицист Авигдор Эскин.

Издание Yeni Safak напомнило, что Андана Октара и его 78 сторонников турецкие правоохранители задержали в ходе спецоперации в 2018 году. Членов секты обвинили в создании преступной организации, сексуальном насилии над детьми, незаконном лишении свободы людей, шантаже, мошенничестве и шпионаже.

Сам Октар заявил, что за его задержанием стоит заговор «британского глубинного государства». Очередная психиатрическая экспертиза показала его вменяемость.

Согласно заявлению главного прокурора Стамбула, проповедника поймали, когда он пытался скрыться от полиции.

Октар выпустил около 300 книг псевдонаучного направления, в которых высказывался против теории эволюции. Свою секту он организовал еще в начале 90-х годов. Штаб-квартирой стала его загородная вилла, где проводились сексуальные оргии, которые снимались на камеру. Записи после использовались для шантажа.

Суд над главой секты закончился в январе 2021 года. Его приговорили к 1075 годам и трем месяцам тюремного заключения.