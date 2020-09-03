Иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на высоту в 7600 метров на воздушных шарах, а затем спрыгнул с парашютом. Свой новый масштабный трюк он назвал «Вознесение».

Трансляция всего мероприятия велась на YouTube. Иллюзионист прибыл на площадку с огромной связкой гелиевых шаров со своей дочерью Дессой. Он признался ей, что не перестал устраивать масштабные и рискованные трюки после ее рождения. Однако «Вознесение» должно не напугать ее, а воодушевить.

Первоначально полет должен был пройти 31 августа, но из-за плохой погоды его дважды переносили. Кроме того место проведения также перенесли из Нью-Йорка в Аризону.

Ведущим трансляции выступил техноблогер Маркес Браунли. Он общался с командой и объяснял зрителям все тонкости происходящего. В подготовке полета участвовал блогер Кейси Нейстат. Помимо этого сын Уилла Смитта Джейден подготавливал иллюзиониста к низким температурам.

«Пока я поднимаюсь к небу, вы будете со мной», — заявил Блейн, имея ввиду, что трансляцию будет вестись от первого лица.

Для того, чтобы реализовать этот проект, иллюзионист прошел серьезную подготовку: он получил статус профессионального парашютиста, прыгнув 500 раз с парашютом, получил лицензию на управление воздушным шаром и разрешение на полеты с воздушными гелиевыми шарами.

В момент взлета Блейн был без парашюта (он находился в одном из шаров). Он надел его позже на высоте трех тысяч метров. Весь процесс полета фокусник находился на связи со зрителями.

На «Вознесение» до нужной отметки ушло чуть более часа. Достигнув желаемой высоты, иллюзионист отстегнул крепежи и спрыгнул вниз. Он благополучно приземлился в пункт, где его забрал вертолет и вернул на площадку.

Видеохостинг Youtube даже провел трансляцию всего полета в других соцсетях.

«Это самолет? Это птица? Нет, это Дэвид Блэйн», — с такой подписью хостинг показал лучшие кадры полета.

Многие известные журналы посвятили экстремалу и его полету свои обложки.