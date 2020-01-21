75% американцев понятия не имеют, где находится Иран. Некоторые думают, что он в России

Только 23% американцев смогли найти Иран на физической карте мира, сообщается в результатах опроса Morning Consult и Politico.

«Неспособность избирателей выделить Иран на карте подчеркивает их незнакомство с зарубежными странами, даже после десятилетий конфликтов и напряженности с США в регионе», — пишет издание Axios.

8% избирателей считают, что Ирак — это Иран. Некоторые респонденты вообще полагали, что Иран находится в Соединенных Штатах, Канаде, Испании, России или в составе других стран.