70 человек погибли в полыхающем поезде. Видео

Состав направлялся из города Карачи на религиозную конференцию в Равалпинди. Пожар вспыхнул из-за взрыва газовых плит, которые использовались пассажирами для приготовления пищи.

Огонь охватил три вагона поезда и полностью их уничтожил. Согласно сообщениям, среди жертв пожара были дети. Об их количестве и возрасте информации пока нет.

Министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид заявил телеканалу Geo TV, что большая часть смертей связана с тем, что люди пытались спрыгнуть с горящего поезда на ходу. Он также добавил, что бедные пассажиры часто приносят свои собственные маленькие газовые плиты в поездах, чтобы готовить еду. Это идет вразрез с правилами безопасности в поезде.

На момент начала пожара в секции эконом-класса поезда находилось 207 пассажиров, указано в материале со ссылкой на сообщение радио Пакистана.