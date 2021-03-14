69 миллионов американцев сделали прививку от COVID-19

В США 68,9 миллиона человек сделали прививку от коронавируса. Обе дозы вакцины получили 36,9 миллиона американцев, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Всего на места поступило 135,8 миллиона доз вакцин. Из них в больницы и прививочные пункты уже распределили 105,7 миллиона.

Учитывалось применение трех зарегистрированных в Штатах вакцин — Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

С начала пандемии в США подтвердили более 29 миллионов случаев заражения коронавирусом. Свыше 530 тысяч человек умерли от COVID-19 или связанных с ним заболеваний.

В России в основном используется вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи. Глава организации Александр Гинцбург рассказал, что препарат показал одинаково высокую эффективность для пациентов разных возрастов.

Действие вакцины, по его словам, может длиться более двух лет. К ноябрю планируется привить 70% населения России, добавил Гинцбург.