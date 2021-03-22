Лондон выделит на создание гиперзвукового оружия 6,6 млрд фунтов

Великобритания выделит 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на разработку гиперзвукового оружия. Также власти планируют противодействовать российским военным с помощью спецназа. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По данным издания, 22 марта будет опубликована стратегия модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства.

«Согласно стратегии, дополнительные три миллиарда фунтов стерлингов будут выделены сухопутным силам, 120 миллионов фунтов будут потрачены на создание новой бригады по проведению специальных операций, основой которой станут четыре батальона полка рейнджеров. Но будут и сокращения», — написало издание.

Уменьшить выплаты в Великобритании планируют 10 тысячам военных и офицеров. Кроме того, из эксплуатации выведут военно-транспортный самолет C-130J Hercules. При этом спецназ SAS решили задействовать совместно со службой внешней разведки Mi6, чтобы проводить операции против российских военных и шпонов.

«Минобороны выделит 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на новые технологии, в том числе на гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие», — отметили авторы статьи.

В стратегии есть также упоминание враждебных государств, к которым могут отнести Россию, Китай, Иран и КНДР.