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    15 февраля 2021, 02:57

    Цена нефти Brent превысила $63 за баррель

    Анастасия Кукова

    Впервые с января 2020 года стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов.

    Цена нефти Brent превысила $63 за баррель

    Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. По состоянию на 02.016 мск цена апрельских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,31% — до 63,27 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,27%, до 60,50 доллара за баррель.

    Эксперты Международного валютного фонда спрогнозировали, что стоимость нефти марки Brent в этом году и достигнет 51,1 доллара за баррель. Ближайшие пять лет она будет удерживаться примерно на этом уровне.