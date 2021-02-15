Цена нефти Brent превысила $63 за баррель

Впервые с января 2020 года стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов.

Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. По состоянию на 02.016 мск цена апрельских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 1,31% — до 63,27 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,27%, до 60,50 доллара за баррель.

Эксперты Международного валютного фонда спрогнозировали, что стоимость нефти марки Brent в этом году и достигнет 51,1 доллара за баррель. Ближайшие пять лет она будет удерживаться примерно на этом уровне.