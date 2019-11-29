600 баксов и мы в рассчете. Супермодель Белла Хадид дала денег на саженцы, чтобы оправдать свой «углеродный след»

Американская супермодель Белла Хадид пожертвовала 600 долларов после того, как подсчитала объем ущерба, нанесенный планете ее работой.

Белла Хадид была очень обеспокоена тем, что за последние три месяца она очень много путешествовала на самолете, нанося вред окружающей среде выбросом парниковых газов.

«Меня огорчает то, насколько моя работа влияет на „углеродный след“ и насколько сильно изменение климата влияет на нашу планету. Матери-природе нужна любовь…» — написала модель в своем Instagram-аккаунте.

Так она решила рассчитаться с планетой. На специальном калькуляторе, доступном для всех в интернете, подсчитала, какой вред экологии наносит ее работа. Выяснилось, что вред можно компенсировать, высадив небольшой лес, расчет исходил из 20 деревьев за каждый полет.

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В итоге модель узнала, что надо высадить всего 600 деревьев для того, чтобы ликвидировать последствия «углеродного следа». Осталось только найти организацию, которая этим займется.

Для этого подошла OneTreePlanted — некоммерческая организация, занимающаяся восстановлением лесов в разных уголках планеты, где это больше всего требуется. Согласно информации на их сайте, один доллар равняется одному дереву, в частности в Калифорнии и долине Амазонки, где совсем недавно бушевали страшные пожары.

По словам модели, это самый простой благотворительный веб-сайт, который занимается нескольким регионам одновременно, и которому легко перевести средства.

«Это так волнительно и интересно для меня, даже несмотря на то, что я физически не буду высаживать деревья сама. Леса оживают в самых невероятных местах, которые в них нуждаются! Это воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, биоразнообразие и животная жизнь, в которых мы так нуждаемся…» — восхитилась модель.

Белла Хадид пожертвовала OneTreePlanted 600 долларов, то есть примерно 38,5 тысяч рублей.

«Я знаю, что это немного, но когда я летаю и смотрю в окно, то вижу так много прекрасных, обширных лесов, так много земли и деревьев. Но есть и такие места, которые очень нуждаются в помощи… подумайте и о животных… в любом случае, как только я вернусь домой, я определенно посажу свое собственное дерево у себя во дворе», — пообещала Белла.

Много это или мало для модели уровня Беллы Хадид, сложно сказать. К примеру, Илон Маск недавно отдал на посадку деревьев аналогичной организации миллион долларов.

Так или иначе, супермодель подала всем прекрасный пример обеспокоенности за будущее своей планеты.