60% украинских медиков отказались делать прививку от коронавируса

На Украине около 60% медиков отказались делать прививку от коронавируса. В Минздраве страны пояснили, что среди них были те, кто уже переболел COVID-19.

Ситуацию с прививочной кампанией пояснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, слова которого привело издание «Страна.ua».

«Когда мы проводили запись на вакцинацию медицинских работников, то из тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусом, согласились на вакцинацию около 40%. То есть 60% медработников на первом этапе вакцинации от прививок отказались», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что практически все работающие в ковидных отделениях переболели COVID-19, и с момента выздоровления еще не прошло полгода. Вакцинироваться, по его словам, медики планируют позже — когда исчезнут антитела.

«Ряд медиков, с которыми я общался, выступают в поддержку вакцинации, но пока хотят посмотреть на действие вакцины», — подчеркнул министр.

Общий уровень отказа от вакцинации на Украине планируют оценить позже: прививочная кампания только началась. Прививки в стране делают индийской вакциной Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford.