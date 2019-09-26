Президентское кресло за 60 тысяч селфи. Прогрессивная Элизабет Уоррен обошла Байдена и побьет Трампа?

Главный претендент на президентское кресло от демократов Джо Байден уступил первенство сенатору Элизабет Уоррен. Его рейтинг снизился на фоне коррупционного скандала на Украине. Сможет ли Уоррен стать конкурентом Трампу, или же повторит судьбу Хиллари Клинтон? «360» выяснил, почему дама вырвалась вперед и ждать ли от нее победы.

Джо Байден галантно уступил первенство Элизабет Уоррен, потеряв несколько процентов. Об этом сообщили в Vanity Fair. Похоже, теперь именно ее будут считать соперником Трампа на предстоящих президентских выборах.

Уровень поддержки Байдена составляет 20%, Уоррен — 22%. Затем идет Берни Сандерс и его 11%. Опрос проводили в Айове. Там в феврале избиратели первыми проголосуют за потенциальных кандидатов в президенты от демократов. Поэтому эти данные называют «золотым стандартом». Лидирует Уоррен и в Калифорнии — 29%. За ней идет Сандерс, а Байден лишь заключает тройку.

Чем Уоррен так приглянулась американцам? Она ратует за улучшение медицинского и социального обслуживания, против монополии в сфере высоких технологий.

Трамп прозвал Уоррен «Покахонтас», так как она называла себя потомком коренных народов Америки. И энергии в теперь уже лидере демократов не меньше, чем у дочери известного вождя. Советник Демократической партии США Антон Конев считает, что шансы на победу у Уоррен неплохие.

Она купила многомиллиардную рекламу на телеканалах США. Люди будут узнавать ее. Она очень энергичная женщина. Ее поддержка — активисты, которые будут действительно агитировать за нее более чем активно, поддерживать. Шансы очень хорошие Антон Конев советник Демократической партии США.

Кампания «Покахонтас» по продвижению действительно интересная. Она делает акцент на индивидуальном общении, по несколько часов тратит на беседы с избирателями, звонит им и много времени уделяет социальным сетям. Уоррен сделала 60 тысяч селфи с избирателями, пишет Time.

По словам собеседника «360», она работает по «наработанной Сандерсом основе». Плюс дамы в данном случае - в ее возрасте, считает Конев.

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«У Берни тоже хорошие шансы. Но все сейчас уже люди говорят спасибо ему за то, что высказал все, на что никто не решался. Но дальше возможно надо дать дорогу более молодым».

Советник Демократической партии не исключает, что Сандерс и Уоррен могут объединить свои усилия, не оставив возможности на победу Байдену. Рейтинги последнего могли упасть не только из-за скандала с сыном, который мог быть причастен к коррупционным схемам на Украине. По мнению Конева, чем больше люди узнают о Байдене, тем больше понимают, что он слишком консервативен для демократической партии.

Сравнивая Клинтон и Уоррен как кандидаток в президенты, собеседник «360» отдал бы предпочтение Элизабет.

«Пол на выборах неважен. Важно, стоящий ли это кандидат. Я не поддерживал Клинтон. Считаю ее очень двуличным человеком, слишком консервативным. А Уоррен очень прогрессивная, очень энергичная. Такой энергии у Клинтон нет», — отметил Конев.