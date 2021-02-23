500 тысяч человек стали жертвами коронавируса в США

В США число жертв коронавируса превысило 500 тысяч человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, к 2:00 мск в стране зарегистрировали 500 159 смертей от COVID-19.

Согласно статистике, с начала пандемии в США коронавирусом заразились более 28 миллионов человек. Это максимальное число среди всех стран мира. Также Штаты лидируют по числу умерших от COVID-19 и от последствий болезни.

Ранее президент Джо Байден объявил в США пятидневный траур из-за большого числа жертв пандемии. В эти дни приспустят флаги на государственных учреждениях.

Также Байден обратился к согражданам, назвав 500 тысяч погибших «непостижимым числом».

«Тем, кто потерял близких: я знаю, что никакие слова не могут заглушить боль, но я надеюсь, что вы найдете утешение, узнав, что нация скорбит вместе с вами», — сказано в его сообщении в Twitter.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что вечером в понедельник (в ночь на вторник 23 февраля по Москве) глава государства вместе с вице-президентом Камалой Харрис почтят минутой молчания память умерших из-за коронавируса.