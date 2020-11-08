Общее число зараженных в мире превысило 50 млн человек

По данным на 8 ноября, общее число по всему миру зараженных новой коронавирусной инфекцией достигло 50 263 181. Жертвами пандемии с начала распространения заболевания стали 1 256 352 человека.

Об этом сообщается на сайте всемирной статистики Worldometer. Лидируют по числу заболевших и погибших США — 10 182 818 и 243 257 человек соответственно. Второе место занимает Индия (8 507 203 заболевших и 126 162 погибших). Третье — Бразилия (5 653 561 инфицированных и 162 286 жертв).

Россия занимает четвертое место по числу заразившихся 1 753 836. Погибли 30 251 пациентов.

Американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, дает немного меньшие цифры. По его данным, в мире заболели коронавирусом 50 052 204, умер — 1 252 471 человек, выздоровели — 32 868 236.

Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что из-за пандемии коронавируса и имеющихся региональных конфликтов над планетой нависла угроза третьей мировой войны.