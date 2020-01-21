От зарождения G20 до предотвращения войн. Как Давос за 50 лет стал одним из важнейших форумов мира

Во вторник, 20 января, начнется ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе. Он соберет вместе мировых лидеров, руководителей глобальных корпораций, активистов, ученых и лидеров молодежи. В этом году у форума юбилей — 50 лет со дня проведения первой встречи. О создании ВЭФ, ключевых моментах в его истории и роли России — в материале «360».

Основная цель

Всемирный экономический форум основал профессор Клаус Шваб. Он считал, что компании должны обслуживать не только интересы акционеров, но и своих сотрудников, поставщиков и общества, частью которого они являются. Это стало руководящим принципом ВЭФ, созданного в 1971 году. Для встреч был выбран швейцарский город Давос.

ВЭФ с каждым годом расширяется и привлекает все больше участников. На него приезжают не только бизнесмены, но и лидеры государств. Темы больше не касаются только экономики, а затрагивают многие другие социально-важные аспекты. В 2015 году форум получил статус международной неправительственной организации. Каждый год форум фокусируется на разных темах.

«Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир» — лозунг ВЭФ 2020 года.

Организаторы хотят обсудить изменение климата, здоровое будущее, урегулирования конфликтов в глобальных «горячих точках», технологии и многое другое.

За последние 50 лет Давос отразил ключевые события мировой истории, от падения Берлинской стены до роста экономической глобализации и стремительного изменения климата. Он помог предотвратить войну между Грецией и Турцией, наладить экономические мосты по всему миру, привести к концу апартеида, создать альянс, который вакцинировал 700 миллионов детей, и организовать платформу для ведущих экологов.

Не обходится и без критики в сторону ВЭФ. Его часто называют сборищем элиты ради бесполезной болтовней. Другие считают, что организация лишь увеличивает неравенство в распределении доходов.

Ключевые события

В истории ВЭФ было несколько ярких событий. С 1975 года Форум начал сотрудничать с ООН и предложил платформу для развивающихся стран. Среди 26 стран, воспользовавшихся этой инициативой, были Боливия, Иран, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Филиппины и Таиланд. Так началось сотрудничество между арабским миром и Западом. Еще через четыре года на форум впервые приехала делегация из Китая.

Россия присоединилась к диалогу в 1986 году. Правда тогда никакая делегация в Давос не поехала, а Москва провела прямой телемост. Спустя год делегация из СССР впервые посетила ВЭФ. Начиная с 1992 года, Россия стала регулярно участвовать во встречах. Помимо представителей правительства от России на форум ездят различные компании. Например: Сбербанк, «Лукойл», «Новатэк», «Татнефть» и другие.

Напряженные отношения между Грецией и Турцией почти переросли в войну в 1988 году. От эскалации их остановило то, что премьер-министры двух стран виделись в 1986 году на встрече в Давосе. И впечатления после встречи остались хорошими, поэтому лидеры решили сесть за стол переговоров и подписать декларацию, запрещающую военную эскалацию конфликта.

В 1992 году в Давосе произошло легендарное рукопожатие между Нельсоном Манделой и президентом ЮАР того времени Фредериком де Клерком. Это стало их первым совместным выходом за пределами ЮАР. Оно также символизировало конец апартеида.

На форуме 1998 года впервые прозвучала идея о создании G20. Спустя десять лет формат встреч повысят до статуса саммита, а еще через год G20 переквалифицируется в G8 — основной форум для координации глобальной экономической политики.

На ежегодном собрании 2000 года родился Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. Среди первых его сторонников был основатель Microsoft Билл Гейтс. К 2018 году ГАВИ охватило более 700 миллионов детей, предотвратив более 10 миллионов смертей.

ВЭФ сейчас

В последние года ВЭФ начал активно работать с НКО, привлекать молодых лидеров, поднимать проблемы экологии, неравенства и всячески пытается расширить свою деятельность.

Форум является важным аспектом международного сотрудничества, но нельзя отрицать, что сейчас в воздухе висит напряжение. Самый ожидаемый гость в этом году — президент США Дональд Трамп. При этом его политика несет полную противоположность идеям ВЭФ. Он и есть ключевая сила, продвигающая в массы разрыв международных соглашений в последние годы. Особенно интересен его приезд на фоне ухудшения ирано-американских отношений.

Тем временем Шваб отмечает, что форуму важно переосмыслить свои цели. Ведь люди стали все больше восставать против экономических «элит». Необходимо вернуть людское доверие и продолжить борьбу с климатическим кризисом.