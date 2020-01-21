От зарождения G20 до предотвращения войн. Как Давос за 50 лет стал одним из важнейших форумов мира
Основная цель
Всемирный экономический форум основал профессор Клаус Шваб. Он считал, что компании должны обслуживать не только интересы акционеров, но и своих сотрудников, поставщиков и общества, частью которого они являются. Это стало руководящим принципом ВЭФ, созданного в 1971 году. Для встреч был выбран швейцарский город Давос.
ВЭФ с каждым годом расширяется и привлекает все больше участников. На него приезжают не только бизнесмены, но и лидеры государств. Темы больше не касаются только экономики, а затрагивают многие другие социально-важные аспекты. В 2015 году форум получил статус международной неправительственной организации. Каждый год форум фокусируется на разных темах.
«Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир» — лозунг ВЭФ 2020 года.
Организаторы хотят обсудить изменение климата, здоровое будущее, урегулирования конфликтов в глобальных «горячих точках», технологии и многое другое.
За последние 50 лет Давос отразил ключевые события мировой истории, от падения Берлинской стены до роста экономической глобализации и стремительного изменения климата. Он помог предотвратить войну между Грецией и Турцией, наладить экономические мосты по всему миру, привести к концу апартеида, создать альянс, который вакцинировал 700 миллионов детей, и организовать платформу для ведущих экологов.
Не обходится и без критики в сторону ВЭФ. Его часто называют сборищем элиты ради бесполезной болтовней. Другие считают, что организация лишь увеличивает неравенство в распределении доходов.
Ключевые события
В истории ВЭФ было несколько ярких событий. С 1975 года Форум начал сотрудничать с ООН и предложил платформу для развивающихся стран. Среди 26 стран, воспользовавшихся этой инициативой, были Боливия, Иран, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Филиппины и Таиланд. Так началось сотрудничество между арабским миром и Западом. Еще через четыре года на форум впервые приехала делегация из Китая.
Россия присоединилась к диалогу в 1986 году. Правда тогда никакая делегация в Давос не поехала, а Москва провела прямой телемост. Спустя год делегация из СССР впервые посетила ВЭФ. Начиная с 1992 года, Россия стала регулярно участвовать во встречах. Помимо представителей правительства от России на форум ездят различные компании. Например: Сбербанк, «Лукойл», «Новатэк», «Татнефть» и другие.
Напряженные отношения между Грецией и Турцией почти переросли в войну в 1988 году. От эскалации их остановило то, что премьер-министры двух стран виделись в 1986 году на встрече в Давосе. И впечатления после встречи остались хорошими, поэтому лидеры решили сесть за стол переговоров и подписать декларацию, запрещающую военную эскалацию конфликта.
В 1992 году в Давосе произошло легендарное рукопожатие между Нельсоном Манделой и президентом ЮАР того времени Фредериком де Клерком. Это стало их первым совместным выходом за пределами ЮАР. Оно также символизировало конец апартеида.
На форуме 1998 года впервые прозвучала идея о создании G20. Спустя десять лет формат встреч повысят до статуса саммита, а еще через год G20 переквалифицируется в G8 — основной форум для координации глобальной экономической политики.
На ежегодном собрании 2000 года родился Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. Среди первых его сторонников был основатель Microsoft Билл Гейтс. К 2018 году ГАВИ охватило более 700 миллионов детей, предотвратив более 10 миллионов смертей.
ВЭФ сейчас
В последние года ВЭФ начал активно работать с НКО, привлекать молодых лидеров, поднимать проблемы экологии, неравенства и всячески пытается расширить свою деятельность.
Форум является важным аспектом международного сотрудничества, но нельзя отрицать, что сейчас в воздухе висит напряжение. Самый ожидаемый гость в этом году — президент США Дональд Трамп. При этом его политика несет полную противоположность идеям ВЭФ. Он и есть ключевая сила, продвигающая в массы разрыв международных соглашений в последние годы. Особенно интересен его приезд на фоне ухудшения ирано-американских отношений.
Тем временем Шваб отмечает, что форуму важно переосмыслить свои цели. Ведь люди стали все больше восставать против экономических «элит». Необходимо вернуть людское доверие и продолжить борьбу с климатическим кризисом.