50 Cent заявил, что не хочет быть «двадцатицентовым» из-за налогов Байдена

Перед новым раундом дебатов между претендентами на пост лидера Штатов от Байдена начали отворачиваться избиратели. Большому числу людей не понравился «налоговый план» политика. Демократ пообещал, что поднимет налоги для тех, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов в год. Он подчеркнул, что налоги нужно повышать для того, чтобы обеспеченные граждане вносили вклад в развитие страны. 50 Cent оказался в числе тех, кто раскритиковал эти планы.

«Да, я не хочу стать двадцатицентовым (превратиться из 50 Cent в 20 Cent — прим. ред.). 62% налогов — это очень, очень плохая идея. Мне это не нравится», — процитировал рэпера сайт «Политика сегодня».

Артист официально подтвердил, что перешел на сторону претендента от Республиканской партии Дональда Трампа. Уточняется, что он не планирует поднимать налоги для богатых.

Накануне эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал, как скандал вокруг сына Байдена Хантера повлияет на выборы в США.