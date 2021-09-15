СК РФ возбудил дело по факту смерти 4-летнего мальчика в Турции

По факту смерти четырехлетнего ребенка на отдыхе в Турции Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

«Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — приводит агентство слова Ивановой.

Ребенок отдыхал вместе с родителями в Турции. Из-за непроходящих несколько дней симптомов отравления 9 сентября четырехлетний мальчик был госпитализирован в больницу Антальи. На следующий день ребенок умер в медучреждении, несмотря на оказанную ему помощь.

К следователям обратился родственник семьи, пояснила Иванова. Пока родители ребенка находятся в Турции, их допросят после возвращения.

«С целью установления точной причины смерти ребенка будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, а также затребована медицинская документация по его лечению на территории иностранного государства», — добавила представитель ведомства.