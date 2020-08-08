3D-реконструкция лица Рафаэля подтвердила место его захоронения

Итальянские искусствоведы составили трехмерную реконструкцию лица известнейшего художника Возрождения, Рафаэля. Она доказала, что его похоронили в Пантеоне в Риме.

Рафаэль Санти скончался в 1520 году в возрасте 37 лет. В 1833 году могилу вскрыли, а тело эксгумировали, чтобы сделать гипсовый слепок черепа. Как написал The Guardian, у археологов были сомнения насчет подлинности останов художника, так как рядом с ними были найдены останки его учеников и других неизвестных людей.

Полученная 3D модель совпала с автопортретами и портретами художника, написанными его современниками. Молекулярный антрополог Ольга Рикардс из Римского университета Тор Вергата отметила, что это первое конкретное доказательство подлинности скелета, эксгумированного в XIX веке.

При этом искусствоведы признали, что 3D-реконструкция охватывает только 80% исходного лица, так как невозможно было восстановить уши. Ученые отметили, что гениальный живописец был «снисходителен к себе в отношении носа», когда делал автопортреты, а также частенько изображал себя моложе своих лет. В планах у ученых установить цвет глаз и волос Рафаэля.

Ранее историки Университета Милана-Бикокка пришли к выводу, что его безвременная смерть наступила в результате врачебной ошибки.