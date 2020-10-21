37 миллионов американцев проголосовали досрочно

По числу избирателей, досрочно отдавших свой голос, лидирует Техас — 4,7 миллиона избирателей. Следом идут Калифорния (почти четыре миллиона), Флорида (три миллиона) и Северная Каролина (1,8 миллиона).

Больше миллиона избирателей уже проголосовали в Джорджии, Вирджинии, Нью-Джерси и нескольких других штатах.

Всеобщие выборы пройдут в США 3 ноября. Помимо президента и вице-президента американцы выберут всех членов Палаты представителей, 35 сенаторов, 13 губернаторов штатов и местные власти.

Главными соперниками на президентских выборах являются действующий глава государства Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Избранный президент вступит в должность 20 января 2021 года.

Последние социологические опросы дают преимущество Байдену. Однако на предыдущих выборах 2016 года Трамп победил вопреки тому, что по опросам его опережала Хиллари Клинтон.