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    21 октября 2020, 04:24

    37 миллионов американцев проголосовали досрочно

    Кирилл Фролов

    На всеобщих выборах в США, которые пройдут в ноябре, досрочно проголосовали 37 миллионов американцев. Это следует из данных портала United States Elections Project, который собирает информацию по всем штатам.
    37 миллионов американцев проголосовали досрочно

    По числу избирателей, досрочно отдавших свой голос, лидирует Техас — 4,7 миллиона избирателей. Следом идут Калифорния (почти четыре миллиона), Флорида (три миллиона) и Северная Каролина (1,8 миллиона).

    Больше миллиона избирателей уже проголосовали в Джорджии, Вирджинии, Нью-Джерси и нескольких других штатах.

    Всеобщие выборы пройдут в США 3 ноября. Помимо президента и вице-президента американцы выберут всех членов Палаты представителей, 35 сенаторов, 13 губернаторов штатов и местные власти.

    Главными соперниками на президентских выборах являются действующий глава государства Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Избранный президент вступит в должность 20 января 2021 года.

    Последние социологические опросы дают преимущество Байдену. Однако на предыдущих выборах 2016 года Трамп победил вопреки тому, что по опросам его опережала Хиллари Клинтон.