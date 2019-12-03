36 лет назад на пляже в Уэльсе нашли мертвого мужчину. Теперь узнали, кто он

В 1983 году на пляже в Уэльсе обнаружили тело мужчины. Понадобилось 36 лет, чтобы узнать, кем он был. ДНК-тестирование определило, что умершим был ирландец Конор Уолли. Ранее он считался без вести пропавшим.

Конору Уолли из графства Уиклоу было 24 года, когда он исчез. Его тело нашли на пляже в Англси в 1983 году, пишет ВВС. Тогда полиция не смогла опознать парня, после чего его похоронили в безымянной могиле на кладбище Менай-Бридж.

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Позже в Ирландии появилась операция «Орхидея». В ней для раскрытия закрытых дел с неопознанными телами используют ДНК-тестирование.

В 2013 году тело Конора было эксгумировано после того, как полиция посчитала, что оно может совпасть с данными кого-то из пропавших без вести. Это не произошло, но дело было придано огласке. Об этом узнала семья Уолли и решила связаться с полицией Северного Уэльса.

Его семья слышала об операции «Орхидея» по телевидению RTÉ в Ирландии. Благодаря анализу ДНК стало понятно, что тело, найденное в 1983 году, действительно принадлежало Конору.

По словам семьи, они с облегчением узнали о его последнем пристанище. А община в Англси позаботилась о могиле Конора.

Детектив Кон Дон Кеньон выразил надежду, что эта новость побудит другие семьи пропавших людей предоставить образцы ДНК. Это поможет решить многие другие дела в Северном Уэльсе и за его пределами.