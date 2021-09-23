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    23 сентября 2021, 04:44

    США готовятся ввести санкции в отношении 35 известных россиян

    Ирэна Вороник

    Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который предполагает введение санкций против еще 35 россиян. Как сообщило «РИА Новости», речь идет об известных в России политиках, бизнесменах и журналистах.

    США готовятся ввести санкции в отношении 35 известных россиян

    В Вашингтоне уверяют, что все они якобы причастны к нарушениям прав человека. Каким именно — не уточняется. Но список получился довольно внушительным. Туда вошли российский премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин и многие другие.

    Пока данный законопроект внесен в качестве поправки к проекту оборонного бюджета Соединенных Штатов. Чтобы попасть в Белый дом, документ должен сначала пройти одобрение полным составом американского конгресса. Однако финальное решение все равно останется за администрацией США.

    В последнее время разговор о санкциях со стороны США идет из-за того, что Вашингтон регулярно обещает: он введет новые ограничения, если газопровод «Северный поток — 2» будет использоваться в геополитических целях.