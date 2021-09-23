США готовятся ввести санкции в отношении 35 известных россиян

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который предполагает введение санкций против еще 35 россиян. Как сообщило «РИА Новости», речь идет об известных в России политиках, бизнесменах и журналистах.

В Вашингтоне уверяют, что все они якобы причастны к нарушениям прав человека. Каким именно — не уточняется. Но список получился довольно внушительным. Туда вошли российский премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин и многие другие.

Пока данный законопроект внесен в качестве поправки к проекту оборонного бюджета Соединенных Штатов. Чтобы попасть в Белый дом, документ должен сначала пройти одобрение полным составом американского конгресса. Однако финальное решение все равно останется за администрацией США.

В последнее время разговор о санкциях со стороны США идет из-за того, что Вашингтон регулярно обещает: он введет новые ограничения, если газопровод «Северный поток — 2» будет использоваться в геополитических целях.