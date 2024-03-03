Мир 03 марта 2024, 03:58 «300 спартанцев». ВСУ предложили создать отряды смертников Полковник СБУ Стариков: ради спасения ВСУ нужно использовать смертников РИА «Новости»

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Командование ВСУ для спасения ситуации должно отвести «основные части» в тыл, заменив их «арьергардом» из смертников. Такую версию событий на фронте полковник СБУ в отставке Олег Стариков озвучил в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Нам необходимо сделать все возможное, чтобы остановить продвижение ВС России. Вы же видите, каждый день они проходят от 500 метров до километра», — отметил он.

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По мнению офицера, наличие таких «слабостей» должно подтолкнуть ВСУ отвести основные боевые части, чтобы они выстроили оборонительные укрепрайоны. Для сдерживания противника вперед нужно выдвинуть арьергард. При этом Стариков сравнил эти отряды с «300 спартанцами», которые погибли.

Минобороны ранее опубликовало видео с отступлением ВСУ. Украинские бойцы бежали из поселка Ласточкино в ДНР, пытаясь обстреливать его из минометов.