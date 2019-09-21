300 китайских товаров временно освободили от американских пошлин

В официальном заявлении сказано, что освобождение перечисленных товаров от торговых пошлин будет действовать в течение года с момента публикации документа.

Сейчас внимание мирового сообщества приковано к торговой войне Соединенных Штатов и Китая, которая так или иначе влияет на всю мировую экономику и затрагивает большинство стран.

Президент США Дональд Трамп в 2018 году начал вводить пошлины на ввоз товаров из Китая. Пекин ответил зеркальными мерами. В «черный список» американских властей попала и компания Huawei, которая бросила все силы на создание устройств, которые будут полностью независимы от американских компаний и операционных систем.

Очередные переговоры Вашингтона и Пекина пройдут в октябре. Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном. Он настаивает на этом, так как Китай от торговой войны терпит потери, а США, наоборот, выигрывают.