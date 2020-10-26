После прививки от гриппа умерли более 30 южнокорейцев

Правительство Южной Кореи предложило сделать бесплатные прививки от гриппа 19 миллионам человек в надежде, что они смогут отчасти компенсировать осложнения после COVID-19. Однако от них умерли 34 человека, и глава Корейской медицинской ассоциации безуспешно попытался отменить вакцинацию.

Как сообщило издание Нealth, погибшие были разного возраста, от 17 до 70 лет. Ранее вакцинацию приостанавливали на три недели после того, как выяснилось, что пять миллионов доз перевозились без надлежащего охлаждения.

Настолько огромная партия испорченных препаратов может поставить под угрозу бесчисленное число жителей Южной Кореи. Но вакцинацию возобновили 13 октября, и всего за неделю она унесла жизни 25 человек. До этого от препарата погибли девять человек.

Чой Дэ-зип, президент Корейской медицинской ассоциации, просил остановить кампанию прививок от гриппа, но корейские органы здравоохранения пытаются представить дело так, будто смерти граждан не связаны с вакциной.

«Число смертей увеличилось, но наша команда видит низкую вероятность того, что смерть наступила в результате прививок», — сказал Чон Ын Кен, директор Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний.

Министр здравоохранения Пак Нын-ху сообщил, что программа вакцинации будет продолжена несмотря на смертельные случаи.

В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 600 тысячам дошкольников, школьников и студентов.