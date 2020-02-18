29-летний украинский фигурист Николай Бондарь умер в Китае

Фигурист скончался от остановки сердца: во сне у него случился инфаркт. В мае Бондарю должно было исполниться 30 лет.

Николай Бондарь — бронзовый призер чемпионата Украины 2008 года, участник юниорского чемпионата мира сезона-2007/08 и юниорских Гран-при. После завершения спортивной карьеры фигурист работал тренером в Китае, в городе Сучжоу.

Прощание с Бондарем пройдет в среду, 19 февраля, в Киевском крематории, указано в сообщении на сайте.

Хоккейный клуб «Барыс» 3 февраля сообщил о смерти вратаря Вилена Прокофьева. Ему было 18 лет. Молодой человек четыре месяца боролся с Саркомой Юинга (рак костей). Страшный диагноз юному спортсмену поставили в ноябре 2019 года.