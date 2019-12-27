26-летняя израильтянка пыталась украсть миллион долларов у своего 77-летнего мужа. Но ее поймали
Молодую жену обвиняют в «отмывании денег, организованном мошенничестве и эксплуатации пожилого человека», как сообщает Daily Mail. В августе Хальфон вышла замуж за бизнесмена из Тампы Ричарда Раппапорта. Через несколько месяцев девушка попыталась обналичить чек с подписью супруга. Служащие банка Amscot отказались сделать это в отсутствии хозяина подписи. Тогда Халфон поделила сумму на три чека и повторила попытку в тот же день. Сотрудники вызвали полицию.
Супруг отказывался верить в нечестность молодой жены и не хотел ее депортации в Израиль. Однако позже Халфон обналичила чеки в другом городе через подставное лицо. Обвинители полагают, что это был приятель женщины. Бизнесмену пришлось признать, что он попался на удочку мошенницы.
Супруги жили в разных домах. Халфон не работала. Раппапорт полностью содержал девушку. При этом, по заявлению дочери мужчины, члены семьи ничего не знали о браке.