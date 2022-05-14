Ретейлер в Эстонии объяснил, как в чек к покупателю попало 25 евро «для Украины»

Эстонская торговая сеть Selver опровергла обвинения в том, что в магазинах покупателям без спроса добавляют в чек 25 евро в качестве пожертвования в пользу Украины. Глава пресс-службы Selver Риво Вески заявил изданию Rus.Postimees, что информация, которую распространяют в соцсетях, — неправда.

Фото чека из магазина Selver опубликовали в паблике «Таллиннцы» в соцсетях. На нем можно видеть разные позиции, например, яблоки, йогурт, чеснок и неожиданную строчку UKRAINA 25 с оплатой 25 евро.

Источник фото: t.me/porubezhye

Автор поста рассказал, что это чек пожилой покупательницы. По его данным, она позвала старшего кассира и попросила объяснить, что это. После получения объяснения покупательница сказала, что против, потому что пришла «за продуктами, а не на танки жертвовать».

Глава пресс-службы и отдела маркетинга Selver Риво Вески в комментарии изданию Rus.Postimees заявил, что в соцсетях исказили информацию. На чеке есть дата и время посещения магазина, исходя из этого, сотрудники проверили записи с камер, установленных в торговом зале.

Вески отметил, что после этого стало ясно, что покупатель пользовался пультом самообслуживания на упаковочном столе SelveEkspress. Там же лежали листы формата А4, на которых действительно есть предложение сделать пожертвование в пользу Украины и штрихкод. Когда покупатель сканировал свои продукты, луч пульта, по словам Вески, случайно попал на этот буклет. После оплаты покупатель быстро вернулся, ему сделали возврат 25 евро, которые он пожертвовал по ошибке.

«Весь инцидент был разрешен довольно быстро», — добавил представитель торговой сети.

Ранее о случаях включения в чек отчислений в пользу Украины рассказывали посетители кафе в Лондоне.