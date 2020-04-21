243 сотрудника ООН заразились коронавирусом

Число сотрудников Организации Объединенных Наций, заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 243 человека. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Как сообщают РИА «Новости», Дюжаррик заявил об этом во вторник в ходе видеоконференции.

«По данным на вечер 20 апреля, было 243 случая среди ООН по всему миру — 53 в США, 32 в Нью-Йорке», — сказал он.

По словам официального представителя, от COVID-19 скончались три человека.

На днях генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны создать глобальную коалицию для создания вакцины от коронавируса.

Ранее генассамблея ООН приняла резолюцию, которая должна защитить вакцину от коронавируса после ее создания от спекуляции. Документ поддержали 193 страны.

В мире зафиксировано более двух с половиной миллионов заражения коронавирусной инфекцией. Погибли 174 336 человек, по данным института Хопкинса.