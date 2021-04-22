24 пациента умерли в ковидном госпитале из-за утечки кислорода. Видео

В больнице на западе Индии из-за утечки кислорода погибли 24 пациента с коронавирусом. Клапан кислородной цистерны не сработал, и газ вышел наружу, сообщил The Indian Express.

Авария произошла в городе Нашик штата Махараштра, в больнице на 150 коек, которую в прошлом году переоборудовали в ковидный госпиталь.

В момент инцидента там находились 157 больных, почти все их них получали кислородную поддержку. Состояние 61 пациента оценивалось как критическое.

Кислорода, по данным властей, не было в течение 30 минут. Из-за этого 22 пациента вскоре скончались. Еще двое умерли вечером.

Как сообщила «Би-би-си», авария произошла, когда танкер с кислородом заправлял резервуар для его хранения в больнице Закира Хуссейна. Причину произошедшего выясняют.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал случившееся душераздирающей трагедией и выразил соболезнования семьям погибших.

Штат Махараштра стал один из наиболее пострадавших из-за пандемии индийских регионов. Врачи там сталкиваются с большой нехваткой кислорода.