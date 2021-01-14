23 пожилых норвежца умерли после прививки Pfizer

В Норвежском агентстве лекарственных средств заявили, что 13 смертей уже изучены. Там допускают, что обычные побочные действия вакцины могли способствовать более серьезному течению имеющихся заболеваний.

Представитель агентства Стейнар Мадсен уточнил, что всем умершим было за 80 лет, некоторым — более 90 лет. У части пациентов после прививки возникли побочные эффекты в виде лихорадки и недомогания, что могло усугубить их состояние и привести к смерти, сказал Мадсен.

Теперь врачи будут тщательней изучать, кого следует вакцинировать. По словам Мадсена, ослабленные болезнями пожилые люди смогут привиться после индивидуальной оценки. Противопоказаниями могут стать сердечная недостаточность, деменция и другие тяжелые заболевания.

Представитель ведомства отметил, что «многие тысячи» пожилых норвежцев были успешно вакцинированы. И применение вакцины не вызывает особой тревоги.