22 человека погибли во время торнадо в США

Сильнейшее торнадо пронеслось по городу Нэшвилл — столице штата Теннесси. 22 человека погибли, еще многие остаются под завалами. Более 40 зданий разрушены.

Местные власти позволили продлить в Нэшвилле голосование на демократических праймериз. Пострадавший штат посетит американский президент Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что торнадо началось 3 марта около полуночи по местному времени. Скорость ветра достигла 75 километров в час, во время урагана шел ливень. были повреждены линии электропередачи и газопроводов, из-за чего более 44 тысяч американцев остались без электричества. Торнадо вырывало деревья, сносило крыши и поднимало в воздух дома.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь человек стали жертвами сильных штормов, охвативших некоторые районы юга США в середине января этого года.