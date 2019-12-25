Кровавый год. 2019-й побил рекорд по числу массовых убийств в США, и это не предел

«США — страна жестокая, поэтому неудивительно, что подобные инциденты продолжают происходить. Проблема не столько в распространении оружия, сколько в психологических проблемах тех, кто им владеет», — заявил политолог Эндрю Корыбко.

По его мнению, до тех пор, пока не научатся выявлять подозрительных обладателей пистолетов, в общенациональном масштабе ничего исправить не выйдет и количество убийств лишь возрастет.

«Трудно сказать наверняка, но неудивительно, если в будущем будет еще больше массовых расстрелов», — добавил собеседник «360».

По словам Корыбко, нет такой возможности, чтобы всех американцев проверяли на психологические отклонения и тем самым выявляли личностей, которые могут убить других. Единственный момент, который может помочь урегулировать ситуацию, считает собеседник, — повышенная ответственность и бдительность самих американцев, которые могут обезвредить преступника до приезда полиции. При этом Корыбко отметил, что большинство людей погибает в первые минуты массовых расстрелов.

База данных, составленная Associated Press, USA Today и Северо-Восточным университетом, показывает, что в 2019 году в Штатах было больше массовых убийств, чем в любой другой год, по крайней мере с 1970-х. В большинстве случаев причины нападения остаются неизвестными.

Так, первое убийство уходящего года произошло в конце января. Тогда 42-летний мужчина взял топор и зарезал свою мать, отчима, девушку и девятимесячную дочь. Еще двоим людям удалось убежать. Буйствовать убийца перестал лишь после того, как полицейские застрелили его. На протяжении многих лет преступник периодически сталкивался с полицией, но что заставило его напасть на семью, остается неизвестным.

Этот инцидент был одним из 18 массовых убийств, когда погибали члены семьи, и одним из шести, в которых не было огнестрельного оружия. Ранее «360» писал, как связаны новый фильм «Джокер» и массовые расстрелы.