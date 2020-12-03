В национальной лотерее PowerBall с джекпотом в около 114 миллионов южноафриканских рэндов (более 7,4 миллиона долларов) победили сразу 20 человек. Они угадали последовательность из шести цифр подряд — 5, 6, 7, 8, 9, и 10. Многие решили, что все было подстроено.

Об этом сообщило BBC News. Издание отметило, что шанс выиграть джекпот равнялся 1 к 42 375 200. Для этого участник должен был угадать не только пять основных чисел от одного до 50, но и верно назвать дополнительное число — PowerBall, которое может изменяться от одного до 20.

Розыгрыш состоялся 1 декабря. Из видеотрансляции следует, что сперва выпали числа 8, 5, 9, 7, 6, а затем PowerBall — 10. Победителями оказались сразу 20 человек, которые угадали все шесть цифр. Холдинг Ithuba, который является оператором крупнейшей лотереи в ЮАР, поздравил с победой «20 новых мультимиллионеров».

Каждый из них выиграл по 5,7 миллиона рэндов (370 тысяч долларов). Организаторы лотереи рассказали, что счастливчики проживают в семи из девяти провинциях ЮАР. Кроме них, в лотерею выиграли еще 79 участников, которые правильно назвали пять основных цифр, но не угадали PowerBall. Каждый из них получит по 283 рэнда (409 долларов).

Пользователи социальных сетей обвинили организаторов в том, что розыгрыш был подстроен. Они усомнились, что такая последовательность цифр могла выпасть самостоятельно. При этом Национальная комиссия по лотереям ЮАР назвала комбинацию «необычна, но не невозможна». Там уточнили, что контролируют все лотереи страны, и во время этого розыгрыша использовали генератор случайных чисел без закономерности.

В комиссии пообещали провести тщательную проверку розыгрыша.

«И если что-то пошло не так, мы объявим об этом», — заключили они.