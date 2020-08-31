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    31 августа 2020, 03:47

    Британские истребители перехватили пассажирский самолет. В нем находились 2 предполагаемых террориста

    Анастасия Кукова

    В соответствии с законом о терроризме в британском аэропорту Станстед были задержаны двое мужчин, вылетевших их Вены сегодня вечером. На перехват их самолета были подняты в воздух два истребителя четвертого поколения «Тайфун».
    Британские истребители перехватили пассажирский самолет. В нем находились 2 предполагаемых террориста

    Поданным Sky News, речь идет о 34-летнем гражданине Кувейта и 48-летнем итальянце. Представитель Королевских ВВС сообщил, что для перехвата самолета, на котором они летели с базы Конингсби были подняты два истребителя «Тайфун».

    Самолет компании Ryanair № FR7364 из Вены в Лондон удалось посадить в Станстеде. По некоторым данным, в туалете самолета были обнаружены некие подозрительные предметы. Других подробностей задержания пока нет.

    Новости SMI.FM