Британские истребители перехватили пассажирский самолет. В нем находились 2 предполагаемых террориста

В соответствии с законом о терроризме в британском аэропорту Станстед были задержаны двое мужчин, вылетевших их Вены сегодня вечером. На перехват их самолета были подняты в воздух два истребителя четвертого поколения «Тайфун».

Поданным Sky News, речь идет о 34-летнем гражданине Кувейта и 48-летнем итальянце. Представитель Королевских ВВС сообщил, что для перехвата самолета, на котором они летели с базы Конингсби были подняты два истребителя «Тайфун».

Самолет компании Ryanair № FR7364 из Вены в Лондон удалось посадить в Станстеде. По некоторым данным, в туалете самолета были обнаружены некие подозрительные предметы. Других подробностей задержания пока нет.