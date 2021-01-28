Обвинение Германии со стороны Вашингтона в пополнении бюджета России закупками газа Зоммер считает лицемерием, потому что США являются вторым по величине импортером российской нефти.

«За это они заплатили около 13 миллиардов долларов в 2019 году, а в первой половине 2020 года они даже удвоили свой импорт», — отметил обозреватель.

Автор немецкого издания считает, что «Северный-поток-2» необходим Германии на время переходного периода после постепенного отказа страны от ядерной энергии и угля. «Северный поток» не сможет покрыть потребности немецкого народа полностью, так как по нему транпортируется около 55 миллирадов кубометров газа, а благодаря новому трубопроводу эта цифра увеличится вдвое.

Зоммер отметил, что ФРГ не полнотью зависит от российского газа, на который приходится половина поставок. Снабжение Восточной Европы голубым топливом можно обеспечить благодаря виртуальному реверсу.