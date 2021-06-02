18-летняя девушка с постоянно растущей грудью пожаловалась на проблемы

Восемнадцатилетняя жительница Австралии Аня Сент Джеймс испытывает трудности из-за большого бюста. Грудь постоянно увеличивается, мешает заниматься обычными делами и привлекает косые взгляды окружающих, рассказала она The Sun.

По словам девушки, ее грудь начала активно увеличиваться в 13 лет. И с тех пор ежегодно становится больше на один размер. Из-за этого Аня вынуждена покупать спортивные или «бабушкины бюстгальтеры».

В школе многие парни постарше писали ей с просьбой выслать обнаженные фото. Также над Аней издевались одноклассники.

Врачи диагностировали ей гигантомастию — аномальное увеличение молочных желез. Точная причина неизвестна, однако обычно болезнь провоцируют гормоны, выделяемые в период полового созревания или беременности, а также некоторые лекарства.

Австралийка сравнивает свои груди с дынями или детскими головами. Из-за их веса она постоянно испытывает боли в шее и спине. Также из-за огромной груди она не может заниматься спортом.

Девушка обдумывает операцию по уменьшению бюста, но боится, что через пару лет все вернется.