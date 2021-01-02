18 человек были убиты в Гондурасе во время празднования Нового года

По словам инспектора полиции Ригоберто Родригеса, этот показатель оказался ниже по сравнению с 2019 годом. Тогда в праздник было совершено 24 убийства.

Кроме того, всего в 2020 году в общей сложности было зарегистрировано 3 482 случая смерти, связанных с насилием, а в 2019 году — 4082 случая.

По данным ведомства, в целом в 2020 году на 100 000 жителей приходилось 37 убийств, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 44,5 убийства.

В новогоднюю ночь в Кстовском районе Нижегородской области иномарка сбила четырех подростков. Были ли с ними родители или взрослые в момент аварии — неизвестно. В больницу школьники попали в тяжелом состоянии с переломами и сотрясением головного мозга. Одному уже сделали операцию, другой до сих пор находится в реанимации. Тем не менее медики отметили, что у всех наблюдается положительная динамика выздоровления.