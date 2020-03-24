17 стран попросили у ЕС финансовой помощи для борьбы с коронавирусом

Главы МИД рассмотрели ситуацию с коронавирусом в Иране. На данный момент она считается одной из самых сложных в мире. Вопрос об оказании финансовой помощи рассмотрят в ближайшее время. Ожидается, что в качестве помощи всего будет выделено 20 миллионов евро.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что многие страны не могут оказать помощь Ирану, поскольку опасаются санкций со стороны американского правительства. Боррель заявил, что это неправда. Так как медицинские средства и продовольствие не попадают под санкции США.